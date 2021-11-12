ЕС призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко перекрыть транзита газа 12.11.2021, 19:20

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Бред сумасшедшего Таракана уже не хотят комментировать ни в ЕС, ни в Кремле.

Евросоюз предлагает не воспринимать всерьез угрозу сумасшедшего Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу в случае введения новых санкций. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

— Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду, — заявил Стано, отвечая на вопрос о рисках перебоев с поставками газа в странах ЕС, если Минск реализует свою угрозу.

Стано уверен, что Лукашенко вряд ли пойдет на такой шаг, который «повредит народу Беларуси, повредит имиджу Беларуси, и это повредит поставщику газа [России]".

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ЕК считает отключение Беларусью стран Евросоюза от российского газа этой зимой «сугубо гипотетической возможностью» и предложила «не спекулировать на эту тему».

— Газ — это важный ресурс, он не должен становиться новым инструментом гибридных атак. Мы видели эти угрозы и мы не позволим себя запугать, — подчеркнула Спинат.

В четверг на совещании с правительством Лукашенко заявил, что Беларусь Западу, который «пугает пятым пакетом санкций», прощать ничего не должна и пригрозил в ответ перекрыть транзит газа в Европу. Он также назвал руководство Польши и Литвы «безголовыми» и посоветовал «думать, прежде чем говорить».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это высказывание заявил, что это заявление не согласовывалось с Москвой и заверил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Беларуси

Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси в самое ближайшее время. Они будут направлены в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и компанию «Белавиа».

Польша также заявила о том, что не исключает возможности полного закрытия границы с Беларусью. В настоящее время закрыт только погранпереход в Кузнице — из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, которая резко обострилась 8 ноября.

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