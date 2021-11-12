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В Евросоюзе напомнили о годовщине смерти Романа Бондаренко

  • 12.11.2021, 21:15
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В Евросоюзе напомнили о годовщине смерти Романа Бондаренко

Европейский союз продолжает работать над правосудием для жертв режима Лукашенко.

Петер Стано, официальный представитель Европейской службы внешних связей, высказался о годовщине со дня смерти Романа Бондаренко.

«Беларусь год спустя: никакого расследования, правосудия, никто не привлечен к ответственности за смерть Романа Бондаренко. Но мы помним!

Европейский союз продолжает работать над правосудием для жертв и привлечением виновных к ответственности. Режим должен прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных», – написал он в своем аккаунте в Твиттер.

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