Камала Харрис и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси 12.11.2021, 23:06

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Камала Харрис

США и Франция уделяют пристальное внимание ситуации на границе Беларуси и Польши.

Соединенные Штаты «очень обеспокоены» ситуацией на границе Польши и Беларуси, заявила в пятницу вице-президент США Камала Харрис.

«Что касается проблемы Беларуси и того, что происходит на границе с Польшей, мы очень обеспокоены этим и уделяем этому пристальное внимание», - сказал Харрис, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже, передает «Голос Америки».

«Я считаю, что режим Лукашенко осуществляет очень тревожащую деятельность. Это то, что я обсуждала с президентом Макроном, и весь мир и его лидеры наблюдают за тем, что там происходит», - добавила она.

Европейский Союз обвинил режим Лукашенко в организации «гибридной атаки» на соседнюю Польшу путем завоза в страну тысяч мигрантов, в основном с Ближнего Востока, и подталкивая их к попытке нелегально проникнуть в Польшу. ЕС готовится ввести новые санкции против Минска.

Как сообщает агентство «Рейтер», госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу утром также заявил, что США очень обеспокоены попытками Беларуси использовать проблему миграции в качестве «политического оружия». Глава Госдепартамента добавил, что в распоряжении Вашингтона имеются «различные инструменты» для взаимодействия с Минском.

В НАТО сегодня заявили о том, что альянс ожидает возможной эскалации ситуации на границах стран НАТО с Беларусью после того, как белорусские и российские десантники провели совместные учения у границ Польши и Литвы.

«Мы будем сохранять бдительность в отношении риска дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией, и будем продолжать отслеживать последствия для безопасности альянса, - говорится в заявлении Североатлантического совета, основного органа принятия политических решений в составе НАТО. - Союзники по НАТО призывают Беларусь прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права».

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