Белорусские туроператоры сообщают о задержках вылетов в Египет 3 13.11.2021, 9:19

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Что происходит?

В последние сутки что-то странное происходит с белорусскими чартерами, направляющимися в Египет. Источники в белорусских туристических компаниях говорят о задержках длительностью до суток. Строят догадки — что происходит. И пытаются понять, как теперь решать вопрос с клиентами, потерявшими серьезный кусок времени, которое они должны были провести на море, пишет onliner.by.

Пока физически задержаны рейсы в Хургаду из Минска и Гомеля (это один самолет). Борт «Белавиа» должен был стартовать из Минска в полночь, но вылетел только после 9 утра. Соответственно, сдвинулось и время отправления из Гомеля. Туристы задают вопросы — как быть с пропавшими девятью часами? Внятного ответа пока не обнаружено.

Тем временем серьезно отодвигаются рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, запланированные на 13 и 14 ноября. Возможно, некоторым туристам придется провести на родине лишние 10—20 часов. Туроператоры предполагают, что происходящее может быть связано с возросшим потоком самолетов из России — наша очередь отодвигается.

В «Белавиа» по просьбе журналистов прокомментировали ситуацию: «В настоящий момент в аэропорту Хургада идет ремонт ВПП. Соответственно, сокращено время, в которое аэропорт принимает самолеты, что, в свою очередь, повлияло на загрузку мощностей аэропорта. Запрошенный авиакомпанией „Белавиа“ слот в аэропорту Хургада был подтвержден со смещением в несколько часов, что повлекло за собой изменение времени вылета рейса из Минска. Учитывая то, что рейс 12 ноября выполняется по маршруту Минск — Хургада — Гомель — Хургада — Минск, изменение времени вылета затрагивает все участки маршрута. К сожалению, информация стала известна только накануне вылета, о чем был проинформирован заказчик рейса».

В компании извинились перед пассажирами за неудобства.

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