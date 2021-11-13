Мигранты по воде идут из Беларуси в Литву: видеофакт 11 13.11.2021, 9:36

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Нелегалы используют русло пограничной речки.

Нелегальные мигранты используют русло пограничной речки и буквально по воде идут из Беларуси в Литву.

«Это претендент на видео недели», — отмечает «Еврорадио».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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