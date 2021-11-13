Мигранты по воде идут из Беларуси в Литву: видеофакт

Мигранты по воде идут из Беларуси в Литву: видеофакт11
- 13.11.2021, 9:36
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Нелегалы используют русло пограничной речки.
Нелегальные мигранты используют русло пограничной речки и буквально по воде идут из Беларуси в Литву.
«Это претендент на видео недели», — отмечает «Еврорадио».
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.