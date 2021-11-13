Джо Байден: Cитуация на границе Польши с Беларусью очень неспокойна

Джо Байден: Cитуация на границе Польши с Беларусью очень неспокойна1
- 13.11.2021, 9:58
- 5,780
США готовы применить новые меры против режима Лукашенко.
Власти США крайне обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, где несколько тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии, пытаются нелегально попасть на территорию Европейского Союза.
Об этом Вашингтон уведомил как Беларусь, так и Россию, заявил журналистам в пятницу, 12 ноября, президент США Джо Байден, передает tvp.info.
„To bardzo niepokojące, a my przekazaliśmy nasze obawy Rosji i przekazaliśmy nasze obawy Białorusi” - powiedział mi Joe Biden @POTUS przed odlotem do rezydencji w Camp David. Dziś @SecBlinken mówił, że USA rozważają „użycie różnych narzędzi” wobec białoruskiego reżimu. @RMF24pl pic.twitter.com/JXN917uUR0— Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) November 12, 2021
«Я думаю, что это вызывает серьезную озабоченность. Мы сообщили властям России и Беларуси о нашей обеспокоенности, — сказал Байден журналистам RMF FM на пути из Белого дома в резиденцию Кэмп-Дэвид. — Мы считаем, что это создает проблему».
Это был первый публичный комментарий Джо Байдена по этому вопросу. В среду президент США обсудил вопрос о кризисе на границе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее действия белорусских властей также осудили глава дипломатии США Энтони Блинкен, который в пятницу заявил, что Америка рассматривает возможность использования «различных инструментов» в отношении Минска. Урсула фон дер Ляйен заявила после разговора с Байденом, что США введут новые санкции против режима Лукашенко в декабре.
В пятницу белорусскую атаку также резко раскритиковал глава комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес, назвав ее «гротескной гибридной атакой» и призвав президента расширить санкции.