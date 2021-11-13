Кибер-партизаны опознали лукашенковского силовика, слепившего лазером польских пограничников 59 13.11.2021, 10:22

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Он живет в Гродно и служит в Гродненской пограничной группе.

Белорусские кибер-партизаны опознали лукашенковского силовика, который слепил зеленым лазером польских пограничников.

Им оказался Васильев Валерий Владимирович, 17.07.1980 года рождения (уроженец поселка Куриловка Харьковской области, Украина)

Военнослужащий в/ч 2141(Гродненская пограничная группа) участвовал в спецоперации синепалого террориста по переброске нелегальных мигрантов на территорию Польши и Литвы под дулами автоматов белорусских пограничников.

«Напомним, мигрантов на границе удерживают силой, избивают, подсовывают тяжелые наркотические вещества детям. А вам, прислужники психопата-убийцы, напомним, что балаклавы вас не спасут», — пишут кибер-партизаны.

Белорусские хакеры опубликовали также личный номер лукашенковского пограничника, его адрес и номера телефонов.

Известно, что он живет в Гродно на проспекте Космонавтов и ездит на авто «Опель Вектра» с номером 3682 ЕТ-4.

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