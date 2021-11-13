закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кибер-партизаны опознали лукашенковского силовика, слепившего лазером польских пограничников

59
  • 13.11.2021, 10:22
  • 48,110
Кибер-партизаны опознали лукашенковского силовика, слепившего лазером польских пограничников

Он живет в Гродно и служит в Гродненской пограничной группе.

Белорусские кибер-партизаны опознали лукашенковского силовика, который слепил зеленым лазером польских пограничников.

Им оказался Васильев Валерий Владимирович, 17.07.1980 года рождения (уроженец поселка Куриловка Харьковской области, Украина)

Военнослужащий в/ч 2141(Гродненская пограничная группа) участвовал в спецоперации синепалого террориста по переброске нелегальных мигрантов на территорию Польши и Литвы под дулами автоматов белорусских пограничников.

«Напомним, мигрантов на границе удерживают силой, избивают, подсовывают тяжелые наркотические вещества детям. А вам, прислужники психопата-убийцы, напомним, что балаклавы вас не спасут», — пишут кибер-партизаны.

Белорусские хакеры опубликовали также личный номер лукашенковского пограничника, его адрес и номера телефонов.

Известно, что он живет в Гродно на проспекте Космонавтов и ездит на авто «Опель Вектра» с номером 3682 ЕТ-4.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода