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В Нидерландах по запросу США задержали россиянина, отмывавшего деньги для хакеров

  • 13.11.2021, 10:56
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В Нидерландах по запросу США задержали россиянина, отмывавшего деньги для хакеров

Россиянин получал вознаграждение биткоинами.

В Амстердаме по запросу США 2 ноября задержали россиянина Дениса Дубникова, которого обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах группировки Ryuk и получении 400 тысяч долларов биткоинами в качестве вознаграждения.

Программы-вымогатели Ryuk в том числе использовались в ходе атак на американские госпитали в 2020 году. Ryuk активна с 2018 года, всего группировка причастна более чем к 2400 атакам, пишет WSJ. По данным аналитиков биткоин-кошельков, за прошлый год хакеры получили более 100 миллионов долларов в качестве выкупов.

Адвокат Дубникова Аркадий Бух заявил, что в случае признания виновным в США россиянину может грозить до 20 лет тюрьмы. Он добавил, что защита Дубникова будет настаивать на его невиновности. «Он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом», — приводит слова адвоката ТАСС.

Бух также назвал задержание Дубникова «захватом», поскольку перед этим его не пустили в Мексику. Документы для задержания были, по его мнению, подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды. Адвокат отметил, что поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции», поэтому защита не исключает согласия с выдачей подзащитного.

В начале ноября Bloomberg сообщил, что в деловом центре Москва-Сити базируется не менее четырех компаний, подозреваемых США в отмывании денег и предположительно связанных с хакерами-вымогателями.

16 июня на саммите в Женеве президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин договорились начать двусторонние консультации по кибербезопасности. Американский президент после саммита сообщил, что передал Путину список из 16 критически важных инфраструктур, которые должны быть защищены от кибератак.

В конце октября The New York Times рассказала о продолжающихся переговорах между Россией и США по кибербезопасности. По данным издания, американская сторона передала Москве данные нескольких хакеров, которые совершали атаки на США, ожидая, что после этого последуют аресты.

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