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Польская полиция нашла возле границы с Беларусью тело 20-летнего сирийца

  • 13.11.2021, 10:59
  • 8,588
Польская полиция нашла возле границы с Беларусью тело 20-летнего сирийца

Режим Лукашенко несет ответственность за преступления против человечности.

12 ноября в лесу неподалеку от границы с Беларусью нашли тело молодого мужчины сирийской национальности, сообщила польская полиция.

Сириец умер возле польской деревни Вулька Тереховская. С белорусской стороны границы располагается Каменецкий район Брестской области.

Ранее сообщалось о как минимум 9-ти смертях мигрантов на границе, напоминает «Радыё Свабода».

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