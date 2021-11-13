Польская полиция нашла возле границы с Беларусью тело 20-летнего сирийца 13.11.2021, 10:59

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Режим Лукашенко несет ответственность за преступления против человечности.

12 ноября в лесу неподалеку от границы с Беларусью нашли тело молодого мужчины сирийской национальности, сообщила польская полиция.

Сириец умер возле польской деревни Вулька Тереховская. С белорусской стороны границы располагается Каменецкий район Брестской области.

Ранее сообщалось о как минимум 9-ти смертях мигрантов на границе, напоминает «Радыё Свабода».

Wczoraj w lasach, niedaleko granicy, pod Wólką Terechowską, odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny narodowości syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciała czynności, nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021

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