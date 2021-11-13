закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что происходит в пунктах пропуска на белорусско-польской границе

  • 13.11.2021, 11:18
  • 10,968
Что происходит в пунктах пропуска на белорусско-польской границе

Движение через границу могут полностью закрыть.

Погранпереход "Брузги" - примерно в 20 км от Гродно, он самый удобный для тех жителей этого белорусского города, кто собирается выехать в Польшу. Однако с 9 ноября по решению польских властей движение транспорта через пункт пропуска "Кузница" (расположен с другой стороны границы напротив пограперехода "Брузги") приостановлено. "Кузницу" закрыли на следующие сутки после того, как рядом с ним разместился импровизированный лагерь мигрантов, который сейчас насчитывает несколько тысяч человек, сообщает dw.com.

Почему закрылся пограничный переход?

Первоначально именно к погранпереходу "Брузги - Кузница" утром 8 ноября двигалась большая колонна мигрантов с Ближнего Востока. Однако примерно за 300 метров до пункта пропуска участники марша, которых сопровождали представители белорусских силовых структур, свернули в лесной массив и начали создавать лагерь непосредственно у заградительных сооружений, расположенных со стороны Польши.

Вскоре мигранты попытались штурмовать границу, чтобы прорваться на территорию ЕС, но их намерения оказались безуспешными. Именно этот штурм и стал одним из оснований для Пограничной стражи Польши для закрытия пункта пропуска в Кузнице.

В свою очередь, в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что не видят "объективных причин для принятия такого решения", и отметили, что готовы обеспечить оформление транспорта и пассажиров в Брузгах в штатном режиме, как только соседний польский пункт пропуска возобновит свою работу.

Пассажирские рейсы пришлось отменить

Хотя из-за коронавирусных ограничений пассажиропоток через белорусско-польскую границу в нынешнем году заметно сократился, некоторые транспортные компании продолжали выполнять рейсы в Белосток и Варшаву. Теперь они вынуждены отменять поездки и возвращать деньги пассажирам.

Как сообщил директор одной из гродненских компаний-перевозчиков, его микроавтобусам было разрешено пересекать границу только через переход "Брузги - Кузница". "С этим разрешением, которое выдает министерство транспорта Беларуси, мы не можем проехать через другой пункт пропуска. Обратились в министерство с вопросом, как нам быть в такой ситуации, но реакции пока нет", - сетует владелец компании.

В справочной автовокзала Гродно пояснили, что некоторые рейсы уже удалось организовать через пункт пропуска "Бобровники - Берестовица", хотя дорога так займет больше времени. Тем, кому все же нужно срочно выехать в Польшу или вернуться обратно из этой страны в Беларусь, гродненские перевозчики советуют воспользоваться предложениями своих коллег в Бресте. Из этого города пока можно добраться на автобусах в Тересполь, Бялу Подляску и Варшаву.

Грузовикам очередей не избежать

Кроме того, решить проблему можно еще одним альтернативным способом - напросившись в качестве попутчика к владельцам личного транспорта, которые собираются в Польшу. В последние дни количество объявлений подобного рода в соцсетях значительно возросло, и многим пассажирам удается уехать через другие пункты пропуска на белорусско-польской границе.

Что касается грузового транспорта, то дальнобойщикам также пришлось корректировать свой маршрут после сообщения о невозможности пересечь границу через погранпереход "Брузги - Кузница". Очередей избежать не удается: по официальным данным Госпогранкомитета Беларуси, в пункте пропуска "Бобровники" на утро 12 ноября в очереди застряли более сотни фур, а в КПП "Козловичи" около Бреста - 50.

При этом сами дальнобойщики не считают такой скопление грузовиков критичным по сравнению с тем, какой была ситуация еще месяц назад. "Я в Козловичах стоял почти пять суток в начале октября, когда там скопилось более 500 фур и белорусские службы ссылались на сбой в программном обеспечении", - вспоминает брестский водитель Андрей. Правда, он не исключает, что если погранпереход в Кузнице будет закрыт надолго, то ситуация может усугубиться в канун рождественских праздников, когда поток грузов заметно возрастает.

А если закроют границу полностью?

Самым непредсказуемым последствием нынешнего скопления мигрантов на белорусско-польской границе Андрей и его коллеги-дальнобойщики считают полное прекращение движение автотранспорта и пассажиров между странами. Предложения о закрытии границы уже озвучиваются в Варшаве, хотя до конкретики дело пока не дошло. "Если закроют все пункты пропуска на границе с Польшей, то будет настоящий коллапс, ведь на литовском направлении уже сейчас очереди больше и там нет возможности ускорить оформление грузов", - поясняет брестский дальнобойщик.

С учетом того, что транзит через Беларусь и Польшу является основным направлением и для российских перевозчиков, закрытие погранпереходов окажется болезненным и для потребителей западных товаров в России. Сохраняющееся грузовое железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью и контейнерные перевозки решить проблему вряд ли способны.

С тревогой следят за новостями, которые касаются работы пунктов пропуска, и жители белорусского приграничья, которые ездят в Польшу по служебным делам. "У меня командировки часто бывают, и дочь в Варшаве учится. Теперь даже не представляю, как можно будет добираться, если пункты пропуска закроют", - делится переживаниями жительница Бреста Светлана. Она надеется, что проблему с мигрантами удастся решить в ближайшее время и все опасения по поводу неработающих пунктов пропуска окажутся неактуальными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода