Мигранты пошли на штурм границы, распылив на польских солдат слезоточивый газ, полученный от белорусских военных 17 13.11.2021, 11:40

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В попытке прорвать границу участвовала группа из 100 человек.

Группа мигрантов численностью около 100 человек попыталась прорваться через белорусско-польскую границу. Мигранты использовали слезоточивый газ против пограничников Польши.

Польская пограничная служба заявила, что газ мигрантам предоставили белорусские силовики.

Также пограничная служба сообщила, что белорусские военные уничтожали ограждение на границе.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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