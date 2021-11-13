Белорусские военные ночью валили на польской границе столбы и разрушали заграждение 4 13.11.2021, 12:02

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Нападение произошло в районе города Черемха.

Польские пограничники сообщают, что ночью в районе города Черемха белорусские солдаты начали разрушать временное пограничное заграждение.

Они срывали столбы забора и рвали на служебной машине проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

W nocy w rejonie m.Czeremcha, żołnierze 🇧🇾 zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą. Wyrywali słupki ogrodzeniowe oraz rozrywali concetrinę przy pomocy pojazdu służbowego. Polskie służby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

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