закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские военные ночью валили на польской границе столбы и разрушали заграждение

4
  • 13.11.2021, 12:02
  • 9,720
Белорусские военные ночью валили на польской границе столбы и разрушали заграждение

Нападение произошло в районе города Черемха.

Польские пограничники сообщают, что ночью в районе города Черемха белорусские солдаты начали разрушать временное пограничное заграждение.

Они срывали столбы забора и рвали на служебной машине проволоку. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода