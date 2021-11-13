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В Беларуси выросли цены на диагностику COVID-19 и ряд медицинских услуг

  • 13.11.2021, 12:44
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В Беларуси выросли цены на диагностику COVID-19 и ряд медицинских услуг

Таракан решил заработать на коронавирусной трагедии белорусов.

Минздрав увеличил предельные максимальные тарифы на ряд услуг, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Теперь цены на услуги, среди которых, например, диагностика COVID-19, стоматология, медосвидетельствование для водителей, могут подрасти, но не больше чем до вновь прописанного уровня.

Нововведения указаны в постановлении Минздрава № 119. Документ вступает в силу с 14 ноября. Максимальные предельные тарифы обновили на следующие медицинские и лабораторные услуги:

Максимальные предельные тарифы на диагностику COVID-19 теперь выглядят так:

Тарифы на освидетельствование, которое нужно для получения водительской медсправки, тоже незначительно подросли.


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