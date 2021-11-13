Мигранты начали устанавливать палатки прямо на Немиге в Минске

Мигранты начали устанавливать палатки прямо на Немиге в Минске10
- 13.11.2021, 14:03
- 24,384
Фотофакт.
В Минск продолжают прибывать мигранты.
Так выглядел утром подземный переход возле станции метро «Немига».
Фото прислал читатель телеграм-канала «Хартия 97%».
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.