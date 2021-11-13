Мигранты начали устанавливать палатки прямо на Немиге в Минске 10 13.11.2021, 14:03

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Фотофакт.

В Минск продолжают прибывать мигранты.

Так выглядел утром подземный переход возле станции метро «Немига».

Фото прислал читатель телеграм-канала «Хартия 97%».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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