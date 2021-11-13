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Сергей Дылевский: Мы вместе заставили режим совершить критические ошибки

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  • 13.11.2021, 14:10
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Сергей Дылевский: Мы вместе заставили режим совершить критические ошибки

«Прикорытники» забегали в панике, как только белорусы начали оставаться дома.

Основатель Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский обратился к белорусам:

— Друзья, уже ни для кого не секрет, что режим умеет работать только с позиции силы. Власти делают все, чтобы нас запугать, опустить головы и тихо подчинять. Наша забастовка эффективно показывает властям, что мы не будем больше терпеть выходки старого шизофреника, мы поднялись с колен и назад на колени не станем. Прикорытники забегали в панике, понимая, что земля под их ногами уже горит. Они тупо не знают что делать!

Напомню, действовать они привыкли только с позиции силы и запугиваний. Поэтому в Беларуси к моим родным, друзьям и близким, как на паломничество, стали приходить сотрудники силовых структур. Особенно забавными выглядят их вопросы: где Сергей, на него возбуждены уголовные дела, пускай вернется, иначе объявим в международный розыск.

Выглядит это все как минимум смешно. Но я понимаю, что это попытка психологического воздействия на самых близких мне людей. А делают они это именно потому, что мы на правильном пути, и они его панически боятся.

Мужики! На протяжении последних нескольких месяцев, мы вместе заставляли режим совершать критические ошибки. С 1 ноября мы начали забастовку, лукавый тут же устроил кризис на границе, чтобы хоть как-то сместить внимание от стачки. Друзья, мы — огромная сила! Все потуги режима на нас давить не должны нас останавливать, ведь это значит что мы все делаем правильно.

Боритесь за себя и своих близких. Принимайте эти важные решения. Вместе победим!

Бастуй, Беларусь!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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