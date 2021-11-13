Мигранты едва не сожгли лес под Волковыском 3 13.11.2021, 14:45

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Большое пламя привлекло внимание местных жителей.

Местные жители одного из поселков под Волковыском рассказали «Нашей Ниве», что вчера ночью они увидели якобы огонь пожара в лесу, и сообщили об этом лесникам.

«Те нашли не пожар, а костер, который разожгли то ли курды, то ли иракцы. Всего за 30 человек: семьи с детьми.

Лесники сообщили в милицию, милиция начала проверять паспорта. Кто с документами ‒ тех отпустили, кто нет ‒ тех увезли на разборки в РОВД, продолжение истории неизвестно», ‒ рассказал нам местный.

Что курды делали в лесу под Волковыском? Якобы, они стали жертвами «нечестных» таксистов, которые привезли их хоть и в правильном направлении, но в 60 километрах от границы высадили. Ну а те потерялись и решили переночевать в лесу.

Раньше такой вид «бизнеса» был популярен среди контрабандистов — они брали деньги с мигрантов и проводили их якобы до «границы», махая рукой: «Здесь ЕС уже через пару километров, в добрый путь».

Но на самом деле лес был далеко от границы, просто с такой схемой, считалось, можно было избежать ответственности за организацию канала нелегальной миграции. Особенно сообразительные даже создавали в лесу импровизированную пограничную полосу и «помогали» мигрантам ее «преодолеть».