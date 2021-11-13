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Мигранты едва не сожгли лес под Волковыском

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  • 13.11.2021, 14:45
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Мигранты едва не сожгли лес под Волковыском

Большое пламя привлекло внимание местных жителей.

Местные жители одного из поселков под Волковыском рассказали «Нашей Ниве», что вчера ночью они увидели якобы огонь пожара в лесу, и сообщили об этом лесникам.

«Те нашли не пожар, а костер, который разожгли то ли курды, то ли иракцы. Всего за 30 человек: семьи с детьми.

Лесники сообщили в милицию, милиция начала проверять паспорта. Кто с документами ‒ тех отпустили, кто нет ‒ тех увезли на разборки в РОВД, продолжение истории неизвестно», ‒ рассказал нам местный.

Что курды делали в лесу под Волковыском? Якобы, они стали жертвами «нечестных» таксистов, которые привезли их хоть и в правильном направлении, но в 60 километрах от границы высадили. Ну а те потерялись и решили переночевать в лесу.

Раньше такой вид «бизнеса» был популярен среди контрабандистов — они брали деньги с мигрантов и проводили их якобы до «границы», махая рукой: «Здесь ЕС уже через пару километров, в добрый путь».

Но на самом деле лес был далеко от границы, просто с такой схемой, считалось, можно было избежать ответственности за организацию канала нелегальной миграции. Особенно сообразительные даже создавали в лесу импровизированную пограничную полосу и «помогали» мигрантам ее «преодолеть».


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