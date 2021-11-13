Экономист: Беларуси в 2022 году придется выплачивать более $3 миллиардов внешнего долга 1 13.11.2021, 15:21

5,540

Путин не горит желанием выделять новые кредиты.

Россия является единственным источником внешних заимствований для Беларуси. Однако получение новых кредитов в РФ зависит от конкретных политических переговоров Лукашенко и Путина.

Госдолг Беларуси на 1 октября составил 57,1 млрд рублей, или 34,9% к ВВП и с начала года уменьшился на 0,7 млрд рублей, или на 1,3%.

Внешний госдолг составил 18,2 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов, или на 1,8%. Внутренний — 11,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей, или на 14,4%.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «B» с негативным прогнозом. В качестве одного из негативных факторов агентство отметило «подверженный валютным рискам государственный долг»: в 2022 году по долгам придется заплатить 3,23 млрд долларов.

Немногим ранее Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) спрогнозировал, что «в рамках рискового сценария в 2022 году государственный долг Беларуси может увеличиться почти до 61% ВВП по сравнению с 46% ВВП в базовом сценарии».

Является ли госдолг критичным? И где брать деньги на выплату долгов? Об этом газете «Белорусы и рынок» рассказал Лев Львовский, старший научный сотрудник BEROC (Киев).

Единственным кредитором осталась Россия

— Сам по себе размер государственного долга по отношению к ВВП не критичен. Однако существует несколько нюансов.

Первое. Основная часть госдолга Беларуси номинирована в иностранной валюте. Если в стране случается некий кризис — обменный курс тут же падает, соответственно, госдолг только растет по отношению к рублевым доходам.

Второе. Беларусь последние годы была довольно стабильной в финансовом плане. Но мы брали очень дорогие кредиты, например, под тот же процент, что и Украина, где проблемы финансовой нестабильности после 2014 года гораздо заметнее. То есть, а) мы занимали в иностранной валюте и б) при этом платили очень дорого.

Из двух перечисленных проблем сложилась третья. Одно из последствий политического кризиса, начавшегося в Беларуси в 2020 году, — закрытие большинства внешних рынков для заимствования. Если раньше Министерство финансов договаривалось с международными финансовыми организациями, могло заимствовать у разных стран, что давало основания торговаться и с Россией, то сейчас единственным кредитором осталась Россия. Когда я говорю Россия, то подразумеваю и Евразийский фонд стабилизации и развития, основную часть которого составляет российский капитал.

Теперь даже речь не идет про Китай. С начала политического кризиса Китай нам ничего не дает, Беларусь только возвращает предыдущие долги.

К тому же даже с Россией переговоры идут не в рыночном русле, не в виде выпуска валютных облигаций для размещения на российской бирже, как это планировалось сделать в 2020 году. Все переговоры/разговоры ведут лично Путин и Лукашенко. То есть кредиты перешли из категории рыночных в категорию политическую. Кредиты выдает Владимир Путин в зависимости от результатов его переговоров с Лукашенко.

А Россия понимает, что имеет монопольное положение и может диктовать Беларуси совсем другие условия, чем даже в условном 2019 году.

С чем Беларусь подходит к 2022 году?

— Сейчас финансовая ситуация в стране неплохая. Очень удачный экспортный шок помог даже Нацбанку нарастить золотовалютные резервы. А дефицит бюджета, который планировался в размере порядка 6 млрд рублей, будет гораздо-гораздо меньше. На данный конкретный момент все выглядит очень неплохо.

А вот в 2022 году очередное внешнеэкономическое чудо мы не ожидаем: на то оно и чудо, что не случается каждый год. Начнут действовать экономические санкции, мы пока не знаем, как они скажутся на экспортном потенциале. А Беларуси в 2022 году придется выплачивать более 3 миллиардов долларов внешнего долга.

Использование ЗВР выведет систему из равновесия

—Технически у нас эти деньги есть: золотовалютные резервы составляют около 8 миллиардов долларов. Но использование почти половины ЗВР на выплату долгов может вывести всю систему из равновесия.

ЗВР в Беларуси выполняют две функции: кубышка на черный день для выплаты долгов и деньги на стабилизацию обменного курса. Резкое снижение золотовалютных резервов (в случае, если придется потратить почти половину ЗВР на выплату госдолга), приведет к резкой дестабилизации валютного курса.

Конечно, можно тешить себя иллюзиями, что накануне 2022 года мы имеем только плохое стечение обстоятельств. А вот в 2023 году что-то изменится: отношения с Евросоюзом наладятся и нам дадут новые кредиты, поэтому мы спокойно можем использовать деньги на черный день, где черный день – выплата долгов в 2022 году.

Но сложившаяся в Беларуси ситуация носит не одномоментный характер. Беларусь входит в долгую зону стагнации, а Лукашенко не спешит налаживать отношения с Евросоюзом (или наоборот: ЕС не спешит восстанавливать отношения с Лукашенко).

Путин не горит желанием выделять новые кредиты

— Значит, вопрос выплаты госдолга в 2022 году полностью зависит от политических решений Москвы. Если Россия не рефинансирует 3 млрд долларов (или хотя бы 2,5 млрд), ситуация окажется критической. Мы видим, что во время поездок Лукашенко в Россию все время поднимается вопрос о выделении нового кредита (называются суммы то в 3 млрд, то в 3,5 млрд долларов). Но если судить по прямым сообщениям из Москвы (кулуарные разговоры оставим за скобками), то Путин не горит желанием выделять новые кредиты. После выделения последнего кредита в размере 640 млн долларов Путин походя заметил, что это вам, мол, на полтора года.

Вопрос в том, кому верить: Путину или белорусскому Минфину? Если исходить из слов Путина, то в 2022 году Беларусь окажется в критической ситуации. Если верить Минфину, что есть некие договоренности о возможности взять кредит в размере 3 млрд долларов напрямую у России или у ЕФСР, то ситуация контролируемая.

Пока ситуацию можно оценивать как плохую, но все зависит от конкретных политических переговоров Лукашенко и Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».