Валерий Цепкало: Забастовку нужно продолжать 13.11.2021, 15:29

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Хотя бы для того, чтобы сохранить вашу жизнь и ваших родственников.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало обратился к белорусам и призвал их продолжать забастовку:

— Сейчас в Беларуси идет забастовка. Ее называют по разному, возможно, итальянской, когда люди не выражают открыто свою позицию, но остаются дома для того, чтобы не идти и не работать на предприятиях режима.

Это надо продолжать. Заработанные деньги - это деньги, которые зарабатываются для продолжения существования этого режима. Режим оставляет вам только крохи, только копейки, чтобы не дать рабочим умереть с голоду и держать их на коротком поводке.

Надо не ходить работу, хотя бы исходя из того, что есть опасность заболевания вашего и ваших родственников. Режим специально делает все возможное для того, чтобы убить максимальное количество людей, и для этого используется COVID-19. Убив максимальное количество пенсионеров, он сможет брать больше денег из пенсионного фонда. Убив максимальное количество людей, которые страдают заболеваниями, он пытается забрать эти деньги из системы здравоохранения, чтобы они не оказались в руках у белорусов.

Поэтому нужно не ходить на работу и бастовать для того, чтобы сохранить вашу жизнь и ваших родственников.

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