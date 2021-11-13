закрыть
13 ноября 2021, суббота, 18:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

70 мигрантов белорусские пограничники силой посадили в грузовики и привезли к границе Литвы

2
  • 13.11.2021, 15:49
  • 10,670
70 мигрантов белорусские пограничники силой посадили в грузовики и привезли к границе Литвы

Видео опубликовала Погранслужба Литвы.

На опубликованном Погранслужбой Литвы видео зафиксирована группа из около 70 нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Беларусью. В пятницу она сформировалась из двух примерно одинаковых по численности групп, которые подошли к границе с Литвой в Варенском районе, пишет delfi.lt.

Мигранты по другую сторону границы сообщили литовским пограничникам, что белорусские должностные лица силой посадили их в грузовики и привезли от границы с Польшей, в которые они хотели попасть. Иностранцы заявили, что их высадили в Варенском районе и дали команду идти в Литву. Действительно, в то время в этой местности были зафиксированы белорусские должностные и движение грузовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода