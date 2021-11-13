70 мигрантов белорусские пограничники силой посадили в грузовики и привезли к границе Литвы 2 13.11.2021, 15:49

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Видео опубликовала Погранслужба Литвы.

На опубликованном Погранслужбой Литвы видео зафиксирована группа из около 70 нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Беларусью. В пятницу она сформировалась из двух примерно одинаковых по численности групп, которые подошли к границе с Литвой в Варенском районе, пишет delfi.lt.

Мигранты по другую сторону границы сообщили литовским пограничникам, что белорусские должностные лица силой посадили их в грузовики и привезли от границы с Польшей, в которые они хотели попасть. Иностранцы заявили, что их высадили в Варенском районе и дали команду идти в Литву. Действительно, в то время в этой местности были зафиксированы белорусские должностные и движение грузовиков.

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