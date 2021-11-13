Минобороны Польши: К Кузнице прибывает все больше вооруженных белорусских силовиков

Минобороны Польши: К Кузнице прибывает все больше вооруженных белорусских силовиков5
- 13.11.2021, 16:33
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В районе погранперехода ситуация накаляется.
Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей.
В район пограничного пункта пропуска Кузница прибывает все больше вооруженных белорусских силовиков. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши, публикуя видео.
W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021