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Минобороны Польши: К Кузнице прибывает все больше вооруженных белорусских силовиков

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  • 13.11.2021, 16:33
  • 10,420
Минобороны Польши: К Кузнице прибывает все больше вооруженных белорусских силовиков

В районе погранперехода ситуация накаляется.

Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей.

В район пограничного пункта пропуска Кузница прибывает все больше вооруженных белорусских силовиков. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши, публикуя видео.

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