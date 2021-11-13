В Финляндии роботы начали доставлять посылки 13.11.2021, 18:06

Роботы перемещаются по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода.

В Финляндии вышел на работу беспилотный робот-почтальон в виде небольшого шкафчика на колесах. Он развозит посылки местным жителям, подвозя отправления прямо к их домам, пишет «Евро пульс».

Робот перемещается по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода. Он оборудован специальной системой обнаружения препятствий и камер, которая помогает ему избегать столкновений и «переходить» дорогу по правилам дорожного движения.

Чтобы заказать такую доставку, получатель должен выбрать соответствующую опцию в приложении почтовой службы, указав предпочтительное время и место доставки. Как только робот прибудет в указанное место, он предупредит получателя, отправив уведомление с пин-кодом для открытия отсека с посылкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».