В Финляндии роботы начали доставлять посылки
- 13.11.2021, 18:06
Роботы перемещаются по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода.
В Финляндии вышел на работу беспилотный робот-почтальон в виде небольшого шкафчика на колесах. Он развозит посылки местным жителям, подвозя отправления прямо к их домам, пишет «Евро пульс».
Робот перемещается по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода. Он оборудован специальной системой обнаружения препятствий и камер, которая помогает ему избегать столкновений и «переходить» дорогу по правилам дорожного движения.
Чтобы заказать такую доставку, получатель должен выбрать соответствующую опцию в приложении почтовой службы, указав предпочтительное время и место доставки. Как только робот прибудет в указанное место, он предупредит получателя, отправив уведомление с пин-кодом для открытия отсека с посылкой.