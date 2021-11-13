закрыть
13 ноября 2021, суббота, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Финляндии роботы начали доставлять посылки

  • 13.11.2021, 18:06
В Финляндии роботы начали доставлять посылки

Роботы перемещаются по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода.

В Финляндии вышел на работу беспилотный робот-почтальон в виде небольшого шкафчика на колесах. Он развозит посылки местным жителям, подвозя отправления прямо к их домам, пишет «Евро пульс».

Робот перемещается по тротуарам, двигаясь со скоростью пешехода. Он оборудован специальной системой обнаружения препятствий и камер, которая помогает ему избегать столкновений и «переходить» дорогу по правилам дорожного движения.

Чтобы заказать такую доставку, получатель должен выбрать соответствующую опцию в приложении почтовой службы, указав предпочтительное время и место доставки. Как только робот прибудет в указанное место, он предупредит получателя, отправив уведомление с пин-кодом для открытия отсека с посылкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода