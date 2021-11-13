В Тбилиси проходит митинг в поддержку Михаила Саакашвили 8 13.11.2021, 19:01

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Протестующие заняли всю площадь перед зданием парламента.

В Тбилиси проходит митинг в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «Эхо Москвы».

Протестующие заняли всю площадь перед зданием парламента. Люди продолжают прибывать, однако проспект Руставели, на котором расположен законодательный орган, пока не перекрыт. На месте находятся усиленные наряды полиции.

Саакашвили отправили в тюрьму вскоре по возвращении из Украины. Он был заочно осужден на 6 лет. Сам бывший глава государства свое преследование считает политическим и в заключении объявил голодовку.

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