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Как Польша готовится к сдерживанию нелегалов

  • 13.11.2021, 22:24
Как Польша готовится к сдерживанию нелегалов

Польша укрепляет взаимодействие со странами Балтии, подвергшимися такой же гибридной атаке.

В сообщении Министерства внутренних дел и администрации Польши говорится о том, что с белорусской стороны идёт активная подготовка к строительству большого лагеря мигрантов возле самой границы. По данным, имеющимся в распоряжении ведомства, белорусские службы привозят стройматериалы и еду для обитателей будущего лагеря. В подтверждение этой информации была опубликована видеозапись с места события.

В то же время, министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в своём Твиттере, что польские военные при поддержке инженерных войск Великобритании начинают строить ограждения на польско-белорусской границе. «Миграционный кризис – это только фон, речь идет о чем-то большем. Мы должны смотреть на него в контексте всего спектра действий, которые предпринимала и предпринимает Россия. Российский modus operandi известен; напомню о том, что было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Украине. Мы осознаем эти угрозы, я хочу заверить, что мы готовы отразить атаки», - отмечает глава польского оборонного ведомства.

Лукаш Ясина: «Мы всегда поддерживаем наших литовских и латвийских братьев»

Своей оценкой ситуации на польско-белорусской границе с «Голосом Америки» поделился пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина (Łukasz Jasina). По его словам, последние дни сохранялась следующая тенденция: «На нашей границе много мигрантов, которые приехали в Беларусь, они день и ночь ждут на этой границе (возможности прохода в Польшу). Некоторые из них пытаются пройти мимо польских пограничных постов, их поддерживают белорусские службы. Польские службы не допускают их в страну, и это всё происходит, начиная со вторника».

Высокопоставленный польский чиновник также добавил, что в ночь с четверга на пятницу были зафиксированы несколько попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. «Однако, никто из участников этих прорывов не перешли границу Республики Польша», - отметил он.

На просьбу прокомментировать сообщение об отправке Россией стратегических бомбардировщиков в район белорусско-польской границы, он ответил: «Польша и другие государства НАТО всегда говорят, что Россия - это агрессивная страна. И что отправка боевых самолётов в нашем направлении - это не то средство, которое может изменить ситуацию. Мы не поддерживаем этого, следим за ситуаций и пока эти самолёты не пролетают мимо нашей границы - это не наша проблема».

Лукаш Ясина также обратил внимание на то, что немецкие политики, включая Ангелу Меркель и Олафа Шольца поддерживают Польшу, в том числе - её усилия по защите восточных рубежей Евросоюза. В свою очередь, Польша укрепляет взаимодействие со странами Балтии, подвергшимися такой же гибридной атаке со стороны режима Лукашенко. «Мы всегда поддерживаем наших литовских и латвийских братьев. В Литве есть наши пограничники и полицейские, кроме того, в последние дни было много переговоров между нашими президентами, премьер-министрами и министрами иностранных дел. Мы и дальше будем поддерживать Литву и Латвию, потому что теперь мы вместе противостоим этим атакам».

Что же до угроз Лукашенко перекрыть газопровод «Ямал-Европа», то, по словам пресс-секретаря польского МИД, для его страны это не является серьёзной угрозой: «У нас есть другие пути получения газа с запада и севера - через Балтийское море и наш порт в Свиноуйсьце. Мы также можем купить российский газ на Западе, например - в Германии. У Лукашенко нет возможности уничтожить нашу экономику».

Уже после того, как эта беседа была записана, появились сообщения о том, что власти Польши обвинили белорусских военных в том, что они помогали мигрантам сносить заграждения на польской стороне границы и дали в руки нелегалов слезоточивый газ для атаки против польских пограничников. В то же время, согласно этим сообщениям, белорусские военнослужащие пытались ослепить защитников польской границы лазером. Официальный Минск эти сообщения не комментирует.

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