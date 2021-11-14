На границе с Беларусью погиб польский военный

На границе с Беларусью погиб польский военный6
- 14.11.2021, 8:06
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Причина смерти — выстрел из оружия.
На польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого погиб польский солдат из 11-й Любуской танковой дивизии.
Об этом сообщило командование 11-й Любуской танковой дивизии (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej).
Во время службы военный не контактировал с мигрантами. Сообщается, что причина смерти — выстрел из служебного оружия.
Погибший солдат служил в резерве.
«Его направили на пограничную службу чуть более недели назад. С момента прибытия он не контактировал с мигрантами. Семья военнослужащего была уведомлена и с ней работал психолог», - говорится в заявлении командования 11-й танковой дивизии.
Oświadczenie Dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pic.twitter.com/l2pbsp2oJ7— 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej (@11LDKPanc) November 13, 2021