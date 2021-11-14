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На границе с Беларусью погиб польский военный

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  • 14.11.2021, 8:06
  • 31,626
На границе с Беларусью погиб польский военный

Причина смерти — выстрел из оружия.

На польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого погиб польский солдат из 11-й Любуской танковой дивизии.

Об этом сообщило командование 11-й Любуской танковой дивизии (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej).

Во время службы военный не контактировал с мигрантами. Сообщается, что причина смерти — выстрел из служебного оружия.

Погибший солдат служил в резерве.

«Его направили на пограничную службу чуть более недели назад. С момента прибытия он не контактировал с мигрантами. Семья военнослужащего была уведомлена и с ней работал психолог», - говорится в заявлении командования 11-й танковой дивизии.

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