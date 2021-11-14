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Польские спецслужбы показали крупным планом провокаторов с белорусской стороны границы

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  • 14.11.2021, 8:27
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Польские спецслужбы показали крупным планом провокаторов с белорусской стороны границы

Некоторых из них уже опознали.

На белорусской стороне у границы с Польшей часто появляются солдаты или офицеры, которые ведут себя так, будто выполняют специальные задания, руководят мигрантами, устраивают инструктаж, снимают пропаганду на видео, или отдают приказы белорусам и мигрантам.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин показал провокаторов с белорусской стороны крупным планом.

«Мужчина в маске, видимый на фоне этой фотографии, уже несколько раз принимал участие в группировании мигрантов и перемещении их вдоль пограничной линии», — написал Станислав Жарин.

Белорусские кибер-партизаны совместно с телеграм-каналом Каратели Беларуси опознали одного из провокаторов, слепившего лазером польских пограничников. Им оказался Васильев Валерий Владимирович, 17.07.1980 года рождения. Он живет в Гродно и служит в Гродненской пограничной группе.

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