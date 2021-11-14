Польские спецслужбы показали крупным планом провокаторов с белорусской стороны границы 6 14.11.2021, 8:27

39,640

Некоторых из них уже опознали.

На белорусской стороне у границы с Польшей часто появляются солдаты или офицеры, которые ведут себя так, будто выполняют специальные задания, руководят мигрантами, устраивают инструктаж, снимают пропаганду на видео, или отдают приказы белорусам и мигрантам.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин показал провокаторов с белорусской стороны крупным планом.

Po stronie białoruskiej przy granicy z PL pojawiają są żołnierze lub funkcjonariusze, którzy zachowują się jakby realizowali specjalne zadania, kierują migrantami, organizują instruktaż, kręcą mat. propagandowe, albo wydają rozkazy Białorusinom. Białoruś stymuluje kryzys. 1/3 pic.twitter.com/r3kbZlVpFH — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 13, 2021

«Мужчина в маске, видимый на фоне этой фотографии, уже несколько раз принимал участие в группировании мигрантов и перемещении их вдоль пограничной линии», — написал Станислав Жарин.

Белорусские кибер-партизаны совместно с телеграм-каналом Каратели Беларуси опознали одного из провокаторов, слепившего лазером польских пограничников. Им оказался Васильев Валерий Владимирович, 17.07.1980 года рождения. Он живет в Гродно и служит в Гродненской пограничной группе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».