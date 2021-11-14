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Белорусские военные, переодетые в «гражданку», бросают палки и камни в польских пограничников

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  • 14.11.2021, 9:12
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Белорусские военные, переодетые в «гражданку», бросают палки и камни в польских пограничников

Лукашисты пытаются спровоцировать польскую армию на конфликт.

Ведущие трансляцию с польской границы участники мигрантских чатов пишут, что белорусские военные, переодетые в «гражданку», кидают палки и камни, а также светят лазерными указками в глаза, чтобы спровоцировать польских пограничников на вооруженный конфликт.

Но польская армия дисциплинированно не отвечает

Напомним, что польские спецслужбы показали крупным планом провокаторов с белоруской стороны границы. Белорусские кибер-партизаны совместно с телеграм-каналом Каратели Беларуси опознали одного из них.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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