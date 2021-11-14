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В Нью-Йорк доставили главную рождественскую ель: видеофакт

  • 14.11.2021, 9:21
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В Нью-Йорк доставили главную рождественскую ель: видеофакт

Дерево, возраст которого 85 лет, везли два дня.

В американский мегаполис Нью-Йорк из штата Мэриленд привезли главную новогоднюю елку города. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в нью-йоркской полиции.

"Рождественское дерево Рокфеллер-центра прибыло сегодня утром с небольшой помощью дорожной полиции Нью-Йорка", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

По данным CNN, вес 24-метрового дерева 12 тонн. Для его перевозки к месту установки в центре Манхэттена потребовался прицеп длиной 35 метров.

Ель, возраст которой 85 лет, везли два дня. Грузовик сопровождали несколько единиц спецтехники и эскорт из автомобилей полиции. Для этого путешествия потребовалось разрешение от двух штатов, поскольку груз был крупногабаритным.

После установки, к которой специалисты уже приступили, этот главный символ Рождества украсят более чем 50 тысячами разноцветных огней, а на верхушку установят хрустальную звезду от Swarovski весом около 400 кг.

Церемония открытия состоится 1 декабря. Ель простоит на Рокфеллер-плаза до 16 января.

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