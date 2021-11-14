Хакеры взломали электронную почту ФБР 14.11.2021, 9:42

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Взломанный сервис не использовался для обмена секретной информацией.

Неизвестные хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на британскую организацию Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений.

По ее данным, после взлома хакеры разослали десятки тысяч электронных писем от имени ФБР "с предупреждением о возможной кибератаке". Поддельные электронные письма, копия которого Spamhaus опубликовала в Twitter, по-видимому, приходили с настоящего адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на @ic.fbi.gov.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию", - цитирует Bloomberg комментарий ФБР. По данным агентства, у ФБР есть несколько систем электронной почты и та, что была взломана, не использовалась для обмена секретной информацией. Бюро использует ее для связей с общественностью.

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