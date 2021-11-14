Как выглядит лес из-за нашествия мигрантов на белорусско-польской границе10
- 14.11.2021, 12:59
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Фотофакт.
Лукашенковская провокация с нелегальными мигрантами бьет не только по судьбам тысяч человек, но и по природе нашей страны.
Телеграм-канал «Хартия 97%» показал, как выглядит лес из-за нашествия мигрантов на белорусско-польской границе.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.