Как выглядит лес из-за нашествия мигрантов на белорусско-польской границе 10 14.11.2021, 12:59

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Фотофакт.

Лукашенковская провокация с нелегальными мигрантами бьет не только по судьбам тысяч человек, но и по природе нашей страны.

Телеграм-канал «Хартия 97%» показал, как выглядит лес из-за нашествия мигрантов на белорусско-польской границе.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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