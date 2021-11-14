Печатный станок в Беларуси включили «на всю мощь»? 4 14.11.2021, 13:07

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Рублевая денежная масса подскочила на 18,1%

Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух основных разрезах – на 1-е число месяца и в среднем за период. В первом случае данные могут быть подвержены календарным искажениям, так как начало месяца может выпадать на выходные дни, сообщает banki24.by.

Напротив, в усредненных показателях календарные пики чаще всего сглаживаются. Поэтому далее мы используем информацию о денежной массе в среднем за октябрь 2021 года и сравниваем с этим периодом.

Денежная масса имеет рублевую и валютную компоненты. По итогам октября 2021-го дол рублевой компоненты составила 46,6%, валютной – 53,4%. По рублевой компоненте денежной массы зафиксирован резкий взлет к уровню прошлого года.

За октябрь 2021-го по сравнению с тем же месяцем в 2020-м рублевая масса поднялась на 18,1%. Высокие темпы роста обусловлены эффектом низкой базы прошлого года.

Широкая денежная масса выросла за октябрь к аналогичному месяцу 2020 года лишь на 1,7%. При этом в летние месяцы 2021-го рост совокупной денежной массы к прошлому году не отмечался.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год широкая денежная масса в среднем за декабрь должна вырасти к декабрю 2020-го не больше чем на 7-10%. Пока чиновники укладываются в собственные ориентиры.

Слабый рост широкой денежной массы связан с падением ее валютной компоненты. Основой денежной массы в стране выступают депозиты предприятий и населения.

Валютные депозиты падают из-за двух вещей. Во-первых, это курсовая переоценка. В 2021 году «зайчик» несколько укрепился к доллару и евро. Это автоматически привело к снижению рублевого эквивалента валютной части денежной массы.

Во-вторых, белорусы забирают из банков валютные депозиты и это негативно отражается на объеме денег на счетах. За скользящий год (12 месяцев) валютные депозиты в целом по системе «усохли» более чем на 0,5 млрд USD.

В ноябре-декабре эффект низкой базы по динамике рублей на счетах только усилится. Поэтому к концу года при прочих равных условиях ждем дальнейшее ускорение прироста денег в экономике.

По методике НБРБ депозиты юридических и физических лиц делятся на переводные и другие. Переводные депозиты – это как правило счета до востребования: карт-счета граждан и расчетные счета организаций.

Другие депозиты – это то, что можно отнести к вкладам в их народном понимании. Они представляют собой деньги, которые положены в банки под определенный процент и на определенный срок и обычно без возможности досрочно забрать вклад из банка.

Для вкладов физлиц в Беларуси характерна доминирующая доля валюты. В среднем за октябрь 2021-го всего 33,5% других депозитов населения были рублевыми. Это значит, что остальные 66,5% (две трети) номинированы в иностранных валютах.

После 20 месяцев спада по валютным вкладам физлиц произошел небольшой приток средств в банки. Однако в целом за 21 месяц баланс отрицательный: физлица забрали из банков 2,291 млрд USD в эквиваленте.

Пик по сумме валютных вкладов (в пересчете на доллары) отмечался в октябре 2015 года. С тех пор остатки на других валютных депозитах населения упали на 3,909 млрд USD. В процентном выражении белорусы забрали из банков около 49,9% валютных вкладов.

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