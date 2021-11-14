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В центре Минска проходит большой «митинг» нелегальных мигрантов

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  • 14.11.2021, 13:17
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В центре Минска проходит большой «митинг» нелегальных мигрантов

Прямо со сходки нелегалов в забитых до отказа бусах везут на границу.

Напротив ТЦ «Галерея» в Минске снова собралось много мигрантов. По сообщениям очевидцев, их централизованно вывозят в забитых до отказа микроавтобусах прямо к границе.

Минчане также сообщают, что «мигранты активно что-то обсуждали и даже кричали».

На первом видео можно заметить, как мигранты стоят у оранжевого микроавтобуса и, вероятно, в него погружаются.

На втором — два микроавтобуса, в том числе и оранжевый, уже отъезжают, а людей стало меньше.

Очевидец за кадром сообщает, что мигрантов «вывозят бусами». Вероятно, теперь часть нелегальных мигрантов доставляется на границу более централизованно, а не на такси.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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