Мигранты готовятся к штурму: белорусские силовики выдают им инструкции, газ и необходимое оборудование

Мигранты готовятся к штурму: белорусские силовики выдают им инструкции, газ и необходимое оборудование8
- 14.11.2021, 13:43
- 12,036
Нелегалы начали сворачивать палатки.
Нелегальные мигранты на границе с Польшей готовятся к штурму. Белорусские силовики выдают им инструкции и необходимое оборудование.
«Мигранты складывают палатки, получают инструкции, оборудование и газ от белорусских спецслужб. Они готовятся к пересечению границы», — сообщает пограничная служба Польши.
2/2— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021
Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od 🇧🇾 służb. Widać, że strona 🇧🇾 przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.