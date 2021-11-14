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Мигранты готовятся к штурму: белорусские силовики выдают им инструкции, газ и необходимое оборудование

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  • 14.11.2021, 13:43
  • 12,036
Мигранты готовятся к штурму: белорусские силовики выдают им инструкции, газ и необходимое оборудование
ФОто: Anadolu

Нелегалы начали сворачивать палатки.

Нелегальные мигранты на границе с Польшей готовятся к штурму. Белорусские силовики выдают им инструкции и необходимое оборудование.

«Мигранты складывают палатки, получают инструкции, оборудование и газ от белорусских спецслужб. Они готовятся к пересечению границы», — сообщает пограничная служба Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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