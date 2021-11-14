Диетолог рассказала, какие продукты нужны болеющим COVID-19

Диетолог рассказала, какие продукты нужны болеющим COVID-195
- 14.11.2021, 15:55
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Как должна выглядеть коронавирусная диета?
Человеку который заболел Covid-19 и лечится дома, важно употреблять достаточно много белка, заявила в интервью Latvijas Radio доктор медицины, сертифицированный диетолог Лайла Мейя.
Диетолог рассказала, что особой Covid-диеты нет, однако питание должно быть полноценным, и особенно важно подумать о приеме белка.
«Какой бы ни была фаза болезни, важно, чтобы пациент был достаточно обеспечен хорошими белками», — подчеркнула Мейя.
Если заболевание протекает тяжело, с высокой температурой и слабостью, развивается гиперметаболизм — стремительное потребление энергии, что вызывает истощение организма.
«Это значит, что все в организме варится и сгорает. Если человек не может поесть, организм в известном смысле ест сам себя. При этом в такой ситуации организм не использует жиры, но больше мышечную ткань — белковый резерв», — отметила она.
Если у человека проблемы с дыханием, советуют есть чаще и меньшими порциями, а также следить, сколько больной съел. Если примерно половина или меньше того, чем есть обычно, надо подумать, как исправить ситуацию.
Помочь могут, например, сделанные дома коктейли, в составе которых белок. При этом при выраженной нехватке аппетита надо предложить то, что человек захочет съесть.