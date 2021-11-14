Польские военные готовятся к штурму границы со стороны нелегалов 4 14.11.2021, 18:01

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Видеофакт.

Польские силовики с техникой находятся в режиме ожидания штурма границы со стороны нелегалов.

Они готовы пресекать новую волну попыток мигрантов нелегально пересечь границу.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości.



📣 Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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