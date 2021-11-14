Украинская разведка: В Беларуси уже 16 тысяч нелегалов

Украинская разведка: В Беларуси уже 16 тысяч нелегалов4
- 14.11.2021, 19:34
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Киев готовится к разным сценариям развития ситуации на границе с Польшей.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел межведомственное совещание в Луцке Волынской области, посвященное возможным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе и реакции украинского руководства на них. Об этом по итогам совещания сообщила пресс-служба СНБО.
По мнению Данилова, то, что сейчас происходит на белорусско-польской границе «нельзя назвать гуманитарным кризисом — это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе».
По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится «уже около 16 тысяч человек — так называемых беженцев».
«Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования, — отметил Данилов. — Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе».
В ходе совещания обсуждались дополнительные меры обеспечения национальных интересов в области защиты государственной границы. Совещание прошло в закрытом режиме.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, выступая на совещании, отметил, что «осуществляется концентрация усилий по противодействию угрозам».
«Задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с Вооруженными силами Украины, силами территориальной обороны, общественными объединениями», — сказал он, отметив, что ключевой задачей является обеспечение быстрого реагирования на возможное обострение ситуации и провокации.