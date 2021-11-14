Латвия будет защищать свои границы, координируя действия с НАТО и ЕС 2 14.11.2021, 20:16

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Рига выразила солидарность Польше, которая защищает границы от гибридных атак Лукашенко.

МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter высказался о ситуации на границах ЕС и Беларуси:

Situation at the Polish Belarusian border is dangerous, Latvia expresses its solidarity and support to our Polish friends and allies, we are coordinating our actions within NATO and EU in order to protect our borders @RauZbigniew @PolandMFA — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 14, 2021

— Cитуация на польско-белорусской границе опасна. Латвия выражает солидарность и поддержку нашим польским друзьям и союзникам. Мы работаем над совместными и скоординированными действиями в рамках НАТО и ЕС, чтобы предотвратить угрозу для нас и наших союзников.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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