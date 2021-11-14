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Латвия будет защищать свои границы, координируя действия с НАТО и ЕС

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  • 14.11.2021, 20:16
  • 4,418
Латвия будет защищать свои границы, координируя действия с НАТО и ЕС

Рига выразила солидарность Польше, которая защищает границы от гибридных атак Лукашенко.

МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter высказался о ситуации на границах ЕС и Беларуси:

— Cитуация на польско-белорусской границе опасна. Латвия выражает солидарность и поддержку нашим польским друзьям и союзникам. Мы работаем над совместными и скоординированными действиями в рамках НАТО и ЕС, чтобы предотвратить угрозу для нас и наших союзников.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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