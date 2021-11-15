Белорусские военные не выпускают мигрантов из лагеря на границе 5 15.11.2021, 12:02

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ФОто: Anadolu

Их целенаправленно готовят к штурму.

Поступает все больше информации о том, что белорусские военные силой удерживают нелегалов в лагере на границе с Польшей. Мигранты много раз отмечали, что хотели попытаться пересечь границу именно в пограничном переходе, но силовики вытолкнули их в лес.

Официальные власти и сами признают, что лагерь, который появился на границе с Польшей, охраняется военными. Лукашенко заявил, что это делается для того, «чтобы нелегалам не передали оружие».

Военные открыто угрожают мигрантам и говорят что у них два варианта: «или Польша, или смерть».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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