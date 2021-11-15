закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские военные не выпускают мигрантов из лагеря на границе

5
  • 15.11.2021, 12:02
  • 9,682
Белорусские военные не выпускают мигрантов из лагеря на границе
ФОто: Anadolu

Их целенаправленно готовят к штурму.

Поступает все больше информации о том, что белорусские военные силой удерживают нелегалов в лагере на границе с Польшей. Мигранты много раз отмечали, что хотели попытаться пересечь границу именно в пограничном переходе, но силовики вытолкнули их в лес.

Официальные власти и сами признают, что лагерь, который появился на границе с Польшей, охраняется военными. Лукашенко заявил, что это делается для того, «чтобы нелегалам не передали оружие».

Военные открыто угрожают мигрантам и говорят что у них два варианта: «или Польша, или смерть».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода