The Economist: Миграционный кризис на белорусско-польской границе сыграет против Лукашенко 4 15.11.2021, 14:27

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Политика режима все больше напоминает «тактику мафии».

Лукашенко привел тысячи мигрантов с Ближнего Востока на пороги ЕС, вынудив блок отказаться от своих «нравственных инстинктов». Похоже, белорусский диктатор планировал возобновить внутренний раскол и политические потрясения, возникшие после наплыва мигрантов в Европу в 2015 году. Но вместо этого Лукашенко получил консенсус ЕС относительно быстрого наказания своего же режима, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на The Economist.

Сцены, которые разворачивались на польско-белорусской границе с 8 ноября, были сценарием Лукашенко.

«Белорусские турагенты» в Ираке предлагают мигрантам авиабилеты, визу и фиктивное обещание легкого пути к новой жизни в Европе в обмен на тысячи долларов.

Затем прибывающие в Минск мигранты движутся к европейским границам.

Но они не получили ожидаемой возможности свободного передвижения, а оказались в ловушке между границами ЕС и белорусскими силовиками. Было несколько попыток прорыва границы.

По некоторым оценкам, около 20 тысяч мигрантов находятся в разных районах Беларуси, и еще больше продолжают следовать через Стамбул и другие города в Минск благодаря белорусскому государственному авиаперевозчику «Белавиа».

Внешняя политика Лукашенко все больше напоминает «тактику мафии» после того, как он сфальсифицировал выборы в прошлом году.

Лукашенко отправлял силовиков за сбежавшими за границу диссидентами.

Диктатор также «зол» на страны, принявшие белорусскую оппозицию, в первую очередь на Польшу и Литву, и на весь ЕС за санкции, которые блок ввел против его режима.

Амбиции этих санкций несколько уменьшились благодаря «лоббированию пострадавших отраслей экономики», от австрийских банков до литовских железных дорог.

Однако теперь политическая воля ЕС сдерживать агрессию Лукашенко усилилась.

Блок введет новые санкции. Но это не значит, что удержать мигрантов на пути в Беларусь будет легко.

ЕС хочет установить ответственных лиц в аэропортах на Ближнем Востоке, чтобы задавать мигрантам «неудобные вопросы», прежде чем они будут садиться на самолет. Но это займет много времени.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже попросила президента России Владимира Путина отговорить Лукашенко отказаться от его тактики. Однако шансы на успех в этом случае выглядят незначительными.

Польша рассматривает сдерживание как лучший способ остановить наплыв беженцев, поэтому настроена не пускать мигрантов, которые собираются у ее границ.

Правительство Варшавы отказывалось от предложений о помощи пограничного агентства ЕС Frontex.

На белорусской стороне сформировался лагерь беженцев. Можно предположить, что кризис на границе затянется.

Между тем мигрантам угрожает реальная опасность. Наступает холодная зима, а Лукашенко готов заставить людей страдать, если это поможет создать проблемы в Европе. Однако подобная тактика может сыграть против него, резюмирует издание.

Александр Лукашенко решил отомстить Европе за санкции и склонить Запад к переговорам. Сегодня на польско-белорусской границе собрались тысячи мигрантов с Ближнего Востока, которые при помощи белорусских силовиков пытаются попасть в страны Евросоюза. Ситуация на границе сложилась критическая: растет, с одной стороны, вероятность прорыва границы, с другой — гуманитарной катастрофы.

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