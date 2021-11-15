Нелегалы разбивают палатки прямо напротив польского КПП 15 15.11.2021, 15:03

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За спинами мигрантов появляется заградотряд из белорусских силовиков.

Белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.

Нелегалы начали разбивать палаточный городок прямо напротив польского погранперехода.

Тем временем за спинами мигрантов начал появляться заградотряд из белорусских силовиков.

W okolicy przejścia w Kuźnicy gromadzą się kolejne oddziały białoruskie.



To kontrolowana przez Białoruś eskalacja wydarzeń na granicy z Polską. pic.twitter.com/bTeqKsCydA — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

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