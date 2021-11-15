закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы разбивают палатки прямо напротив польского КПП

15
  • 15.11.2021, 15:03
  • 10,838
Нелегалы разбивают палатки прямо напротив польского КПП

За спинами мигрантов появляется заградотряд из белорусских силовиков.

Белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.

Нелегалы начали разбивать палаточный городок прямо напротив польского погранперехода.

Тем временем за спинами мигрантов начал появляться заградотряд из белорусских силовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип