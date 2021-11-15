Нелегалы разбивают палатки прямо напротив польского КПП

Нелегалы разбивают палатки прямо напротив польского КПП15
- 15.11.2021, 15:03
- 10,838
За спинами мигрантов появляется заградотряд из белорусских силовиков.
Белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.
Нелегалы начали разбивать палаточный городок прямо напротив польского погранперехода.
Тем временем за спинами мигрантов начал появляться заградотряд из белорусских силовиков.
W okolicy przejścia w Kuźnicy gromadzą się kolejne oddziały białoruskie.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021
To kontrolowana przez Białoruś eskalacja wydarzeń na granicy z Polską. pic.twitter.com/bTeqKsCydA