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Минобороны Польши: Перемещение мигрантов из лагеря на погранпереход - плановая операция белорусских служб

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  • 15.11.2021, 16:08
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Минобороны Польши: Перемещение мигрантов из лагеря на погранпереход - плановая операция белорусских служб

Польские службы находятся в полной готовности.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши:

- Перемещение мигрантов из временного лагеря на пограничный переход в Кузнице - плановая операция белорусских служб.

Скорее всего, действия координируются из командирской машины, расположенной позади бывшего лагеря для мигрантов.

Напомним, сегодня белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.

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