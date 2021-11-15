Минобороны Польши: Перемещение мигрантов из лагеря на погранпереход - плановая операция белорусских служб 3 15.11.2021, 16:08

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Польские службы находятся в полной готовности.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши:

- Перемещение мигрантов из временного лагеря на пограничный переход в Кузнице - плановая операция белорусских служб.

Скорее всего, действия координируются из командирской машины, расположенной позади бывшего лагеря для мигрантов.

Przemieszczenie migrantów z prowizorycznego obozu na przejście graniczne w Kuźnicy to zaplanowana operacja białoruskich służb. Akcja kierowana jest najprawdopodobniej z wozu dowodzenia, który znajduje się na tyłach byłego obozowiska migrantów. pic.twitter.com/b2BMuOZcrs — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Напомним, сегодня белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.

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