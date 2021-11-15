БОР подвел итоги 15-го дня забастовки 3 15.11.2021, 19:47

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Количество не выходящих на работу удерживается на уровне миллиона.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги пятнадцатого дня забастовки.

Количество не выходящего на работу по разным причинам населения удерживается около 1 млн из 4,2 млн. Это заболевшие коронавирусом и другими болезнями, уволенные, отправленные в отпуск за собственный счет, стачкующие и другие.

На границе Польши и Беларуси наблюдается эскалация миграционного кризиса. Мигрантов перевели на другую позицию, в область погранперехода «Кузницы», однако польские военнослужащие удерживают целостность границы.

На крупнейших предприятиях страны продолжаются увольнения наиболее активных сотрудников в ходе грабительской приватизации предприятий российским олигархатом.

Также в стране наблюдается крупнейшая за всю историю «утечка мозгов», которая происходит по различным причинам, среди которых низкий уровень заработных плат, небезопасная обстановка на предприятиях, ощущение незащищенности гражданами.

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