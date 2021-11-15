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БОР подвел итоги 15-го дня забастовки

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  • 15.11.2021, 19:47
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БОР подвел итоги 15-го дня забастовки

Количество не выходящих на работу удерживается на уровне миллиона.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги пятнадцатого дня забастовки.

Количество не выходящего на работу по разным причинам населения удерживается около 1 млн из 4,2 млн. Это заболевшие коронавирусом и другими болезнями, уволенные, отправленные в отпуск за собственный счет, стачкующие и другие.

На границе Польши и Беларуси наблюдается эскалация миграционного кризиса. Мигрантов перевели на другую позицию, в область погранперехода «Кузницы», однако польские военнослужащие удерживают целостность границы.

На крупнейших предприятиях страны продолжаются увольнения наиболее активных сотрудников в ходе грабительской приватизации предприятий российским олигархатом.

Также в стране наблюдается крупнейшая за всю историю «утечка мозгов», которая происходит по различным причинам, среди которых низкий уровень заработных плат, небезопасная обстановка на предприятиях, ощущение незащищенности гражданами.

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