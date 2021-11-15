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Санкции ЕС будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа»

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  • 15.11.2021, 20:43
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Санкции ЕС будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа»

Самолеты необходимо будет вернуть.

Санкции ЕС против Беларуси будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа». Об этом заявил глава МИД Ирландии Саймон Ковени, сообщает Reuters.

«Контракты, в соответствии с которыми самолеты предоставлены в лизинг „Белавиа“, по сути будут разорваны, — сказал он. — Самолеты будет необходимо вернуть, а в противном случае, полагаю, предстоит судебное разбирательство».

Ковени также сообщил, что из 30 самолетов в парке «Белавиа» 17 взяты в лизинг через авиастроительные компании в Ирландии.

Ранее, в середине октября, глава МИД Ирландии заявлял о том, что Ирландия не собирается заключать новые контракты по лизингу самолетов авиакомпании «Белавиа», но отметил, что «могут возникнуть юридические сложности с досрочным прекращением действующих контрактов по лизингу самолетов» белорусской авиакомпании.

Лизинговые сделки являются одним из основных способов обновления воздушного флота белорусской авиакомпании.

Например, еще в начале 2020 года авиакомпания «Белавиа» и лизинговая авиакомпания AerCap (Дублин, Ирландия) подписали лизинговый договор на поставку трех самолетов нового поколения Embraer E195-Е2. Первый Embraer E195-E2 прибыл в Минск 23 декабря 2020 года, второй самолет «Белавиа» получила в марте 2021 года, третий пополнил авиапарк белорусской компании в мае 2021 года.

Также в лизинг были приобретены Boeing 737 MAX, первый из которых был получен в этом году.

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