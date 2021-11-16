Белорусские военные бросают мигрантов на колючую проволоку 3 16.11.2021, 8:03

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Ситуация на границе с Польшей накаляется.

Белорусские солдаты толкают мигрантов на забор. Слышны женские крики, в воздухе поднимается газ, кричат друг на друга польские и белорусские солдаты. Идет много ругательств, - сообщает с границы независимый белорусский журналист Тадеуш Гичан, передает tvp.info.

Группа мигрантов, которая с утра кочевала в районе пограничного перехода в Белостокской кузнице, сменила местоположение. Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что в настоящее время эти люди переехали немного дальше и теперь остаются там. Нелегалы разожгли костры и расставили палатки.

Something very bad is reportedly happening at the Poland-Belarus border! Belarusian soldiers are pushing migrants onto the fence. A woman is heard shouting, someone is using gas, Polish and Belarusian soldiers are shouting at each other. A lot (!) of swearing. pic.twitter.com/uZnPiQNbmp — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 15, 2021

Пограничники не исключают, что они будут предпринимать очередные попытки прорвать границу. Поэтому в район кочующих мигрантов были перемещены дополнительные патрули польских пограничников и полиции.

Михальская подчеркнула, что пограничники так смещают силы, чтобы была защищена вся граница с Беларусью.

Пресс-секретарь пограничной службы Польши добавила, что в настоящее время все меньше мигрантов пытаются индивидуально пересекать границу с Польшей. В воскресенье было зарегистрировано чуть более 100 таких попыток. Сейчас мигранты предпринимают в основном только попытки силового форсирования границы большими организованными группами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

Тысячи мигрантов расположились на переходе «Брузги - Кузница».

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