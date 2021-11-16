закрыть
16 ноября 2021, вторник, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Боррель: Европа не пустит ни одного мигранта с территории Беларуси

5
  • 16.11.2021, 8:15
  • 9,376
Боррель: Европа не пустит ни одного мигранта с территории Беларуси
Жозеп Боррель

Белорусская сторона должна репатриировать их.

Евросоюз не пропустит мигрантов с территории Беларуси. Этим людям необходимо дать гуманитарную помощь и отправить в страны их отбытия. Об этом, как пишет ТАСС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их, — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Он добавил, что Польша готова оказать мигрантам эту помощь.

Боррель напомнил, что «въезд в ЕС не является свободным» и для него, в том числе, необходимо иметь визу.

Напомним, накануне Евросоюз расширил критерии введения санкций против белорусских властей, а также достиг соглашения по пятому пакету. Он будет введен в ближайшие дни, под него попадут организаторы трафика мигрантов в ЕС.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем нелегалов из их лагеря нелегалов на границе с Польшей к КПП на границе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип