Боррель: Европа не пустит ни одного мигранта с территории Беларуси 5 16.11.2021, 8:15

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Жозеп Боррель

Белорусская сторона должна репатриировать их.

Евросоюз не пропустит мигрантов с территории Беларуси. Этим людям необходимо дать гуманитарную помощь и отправить в страны их отбытия. Об этом, как пишет ТАСС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их, — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Он добавил, что Польша готова оказать мигрантам эту помощь.

Боррель напомнил, что «въезд в ЕС не является свободным» и для него, в том числе, необходимо иметь визу.

Напомним, накануне Евросоюз расширил критерии введения санкций против белорусских властей, а также достиг соглашения по пятому пакету. Он будет введен в ближайшие дни, под него попадут организаторы трафика мигрантов в ЕС.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем нелегалов из их лагеря нелегалов на границе с Польшей к КПП на границе.

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