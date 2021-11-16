Врач рассказал о нетипичных симптомах Дельта-штамма коронавируса 2 16.11.2021, 8:19

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Течение COVID-19 стало еще более непредсказуемым.

Появились необычные симптомы заболевания коронавирусом.

По словам украинского врача Тараса Жиравецкого, течение коронавируса стало непредсказуемым.

Об этом пишет ТСН.

Появились необычные симптомы заболевания, такие как сильная тошнота, резкая потеря веса и не только повышенная, но и пониженная температура.

По словам врача, у некоторых людей коронавирус может проявляться потерей аппетита и тошнотой, что сопровождается сильной потерей веса. Другим симптомом мутировавшего штамма «Дельта» врач назвал необъяснимое повышение температуры.

У некоторых пациентов температура может оставаться высокой в течение трех дней, а затем снижаться до нормальной или даже низкой: 36 или 35,8 градусов Цельсия. Затем температура может подняться до 37-37,1 градусов Цельсия или вернуться к 38 градусам Цельсия. Такое происходит через неделю после начала заболевания.

Жиравецкий рекомендовал людям, лечащимся дома, следить за температурой тела и сатурацией (уровнем кислорода в крови), следить за одышкой и обращать внимание на общее состояние организма.

«Если человек не может встать и пойти на кухню или в ванную, это признак того, что что-то не так», — заключил врач.