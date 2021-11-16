Евродепутат: Главный удар Европейский союз планирует нанести по самому Лукашенко 7 16.11.2021, 8:41

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В Брюсселе все громче идут разговоры о том, чтобы диктатор был привлечен к трибуналу.

Европейский союз расширил юридические возможности последующих санкций, и уже идут речи о 5 и 6 пакетах. Однако даты их принятия и конкретное содержание пока остаются неизвестными. О подробностях следующих шагов Европейского союза в отношении режима Лукашенко «Белсат» поговорил с евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом.

По словам евродепутата, следующие санкции будут связаны с миграционным кризисом на границе с ЕС, который в первую очередь организован режимом Лукашенко.

«То, что было принято сегодня, это важно, так как это создало юридические возможности принимать новые конкретные санкции, которые нужны для того, чтобы авиакомпании или международные аэропорты Беларуси были бы принуждены не принимать эту волну мигрантов, которую и организует сам режим Лукашенко. Создана юридическая основа для таких шагов, а теперь будут предприниматься эти конкретные шаги», – говорит евродепутат.

Андрюс Кубилюс уверен, что последние события на границе с Беларусью поспособствовали консолидации европейских стран в плане разрешения миграционного кризиса, который начался еще летом.

«Мы с лета, когда началась эта гибридная война против ЕС и Польши, много говорили о том, что надо прекращать мигрантов. Но ситуация изменилась, когда Лукашенко из Минска пригнал эти тысячи мигрантов на границу с Польшей, где они сейчас создают лагеря. И, конечно, это объединило весь Европейский союз, и поэтому ЕС начал работать более связно и эффективно. Поэтому те санкции, которые будут вводиться против авиакомпаний и, возможно, против аэропортов, я думаю, остановят ту миграционную волну, которую Лукашенко организовал».

Главный удар Европейский союз планирует нанести по самому Лукашенко, которого планируют привлечь к трибуналу.

«На этом ЕС не остановится. Несколько недель назад Европарламент очень четко потребовал заняться самой главной причиной того, почему эти миграционный кризис возник, и это сам Лукашенко. Поэтому все громче идут разговоры о том, чтобы он был привлечен к трибуналу, и начались конкретные обсуждения его преступлений в Международном суде справедливости в Гааге. И над этим надо очень усердно работать, и, я думаю, что эта работа начинается».

Андрюс Кубилюс сосредотачивает внимание на том, что власть Лукашенко сейчас сохраняется исключительно при помощи России, поэтому Европарламент планирует надавить и на Путина.

«Если говорить о Европейском парламенте, то это обсуждалось совсем недавно – две недели назад. Была принята резолюция, по которой вновь предлагается создавать давление на режим Лукашенко и президента России Путина. Ведь причина того, почему Лукашенко все еще остается у власти, это то, что его поддерживает Путин. В этом плане нужна последовательная работа, об этом мы много говорим».

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