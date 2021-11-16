Медики нашли 500 человек, которые потенциально не могут заразиться коронавирусом 1 16.11.2021, 9:43

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На основе их генетического материала планируют разработать лекарства от COVID-19.

Международная группа ученых начала поиск людей, которые потенциально не могут заразиться коронавирусом из-за определенных генетических особенностей. Таким образом эксперты хотят на основе их генетического материала создать лекарства от COVId-19.

Об этом сообщает журнал Nature Immunology.

По словам ученых, настоящих людей, которые генетически устойчивы коронавирусу, может быть очень мало на планете. Так, их может быть всего несколько. Об этом сообщила иммунолог из из Левенского католического университета в Бельгии Изабель Мейтс.

Так, сперва ученые обратились к тем, кто продолжительное время контактировал с зараженными людьми, но не подхватил болезнь. При этом они были непривитыми.

В потенциальные кандидаты попали уже 500 человек из разных стран. Также заявки подали еще 600 человек. Ученые хотят отобрать около 1000 добровольцев.

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