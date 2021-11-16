закрыть
16 ноября 2021, вторник, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты пошли на штурм польской границы: что происходит

50
  • 16.11.2021, 10:33
  • 73,276
Мигранты пошли на штурм польской границы: что происходит

(Обновляется) Результат разговора Меркель с Лукашенко.

Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей.

Ночью белорусские силовики в камуфляже прокрадывались к границе и разрушали заграждения с польской стороны. Лукашисты также бросали мигрантов прямо на колючую проволоку.

Польские власти проявляют твердость в противостоянии гибридной атаке на границы ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пропустит ни одного мигранта с территории Беларуси.

В этой ситуации Лукашенко идет ва банк, пытаясь извлечь для себя выгоду из обострения миграционного кризиса.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

14:05 Атаки нелегалов координировались белорусскими силовиками, также заградотряд не дает им возвращаться на территорию Беларуси. Видно, что курды недовольны действиями белорусской стороны.

14:04 Один из польских полицейских, охраняющих границу, получил тяжелое ранение, сейчас ему оказывают помощь.

13:48 Польская полиция сообщает, что белорусские силовики координируют нападение мигрантов и наблюдают через беспилотники.

13:43 Тысячи нелегалов, которые находятся у польского погранперехода Кузница, пошли на штурм границы. Польские пограничники отражают атаки мигрантов.

13:37 Появилось видео, на котором мигрант обстреливает польских военных камнями из пращи.

13:29 После того, как польские пограничники отбили первое нападение на КПП «Кузница», мигранты перегруппировались и снова пошли в атаку.

13:25 Нелегалы начали бросать в польских военных палатки.

13:17 Белорусский силовик инструктирует мигрантов во время штурма польского КПП.

13:14 Появилось видео от польских пограничников, на котором видно, как с белорусской стороны в польских силовиков прилетает какой-то предмет и начал дымиться.

13:07 Нелегалы вооружились металлическими прутьями и продолжают кидать бревна в сторону польских спецслужб.

13:06 Атаковавших со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета.

13:04 Вооруженные люди в форме с белорусской заблокировали мигрантов на погранпереходе и вынуждают их штурмовать польскую границу.

12:58 Мигранты пытаются разобрать ограждение из колючей проволоки.

12:57 Нелегалы закидывают польских военных светошумовыми гранатами.

12:51 Мигранты пошли на прорыв границы с огромным «тараном».

12:46 В сети появились кадры того, как выглядит разгромленный мигрантами погранпереход на границе с Польшей.

12:41 Минобороны Польши опубликовало видео попытки прорыва государственной границы.

12:39 Лагерь нелегалов, который находится на погранпереходе, полностью опустел, все пошли на штурм.

12:36 Нелегалы атакуют польских пограничников огромными бревнами.

12.31 Мигранты штурмуют польскую границу: видео с дрона.

12.17 Мигранты пошли на штурм границы с Польшей.

Нелегалы ломают забор на границе и забрасывают пограничников камнями и палками.

Со стороны Польши в сторону беженцев полетели светошумовые гранаты, также пограничники применяют баллончики со слезоточивым газом и используют водомет.

11.11 Группа нелегалов попыталась покинуть лагерь возле польской границы.

Нелегалы заявили, что они «возвращаются в Ирак».

На данный момент неизвестно, дали ли им пройти белорусские силовики.

10.39 Появилось видео того, как выглядит сегодняшнее утро в лагере мигрантов возле погранперехода «Брузги-Кузница».

Нелегалы жгут костры, а польские пограничники охраняют рубежи своего государства и всего Евросоюза.

10.03 Появились фото с камер видеонаблюдения о том, как сейчас выглядит лагерь нелегальных мигрантов, возникший вчера в пункте пропуска «Брузги».

9.21 Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором видно, как человек в камуфляжной форме прошел со стороны Беларуси и разрушает заграждение с польской стороны.

Как утверждает ведомство, это делает белорусский силовик, чтобы дать возможность пройти мигрантам.

8.53 В сети появились шокирующие кадры того, что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами.

Людей используют как живой материал для прорыва границы, буквально набрасывая их на колючую проволоку.

8.47 Несколько сотен мигрантов атаковали польских пограничников, забросав их камнями.

Группа мигрантов в несколько сотен человек в пыталась прорваться через границу в понедельник днем в районе Стажины, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

Он добавил, что мигранты бросали камни в пограничников, полицейских и солдат, передает tvp.info.

Один из камней повредил шлем, защищающий голову полицейского. Атака была отбита.

8.27 Как сейчас выглядит граница с Польшей? Опубликованы фото с камер на переходе Брузги - Кузница и видео из нового лагеря мигрантов.

польские военные укрепили металлическими листами заграждение на пограничном переходе Брузги - Кузница. А мигранты жгут костры прямо на переходе.

8.15 Евросоюз не пропустит мигрантов с территории Беларуси. Этим людям необходимо дать гуманитарную помощь и отправить в страны их отбытия. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

8.03 Ночью белорусские солдаты толкали мигрантов прямо на колючую проволоку.

«Слышны женские крики, в воздухе поднимается газ, кричат друг на друга польские и белорусские солдаты. Идет много ругательств», - сообщает с границы независимый белорусский журналист Тадеуш Гичан, передает tvp.info.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип