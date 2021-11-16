Мигранты пошли на штурм польской границы: что происходит 50 16.11.2021, 10:33

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(Обновляется) Результат разговора Меркель с Лукашенко.

Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей.

Ночью белорусские силовики в камуфляже прокрадывались к границе и разрушали заграждения с польской стороны. Лукашисты также бросали мигрантов прямо на колючую проволоку.

Польские власти проявляют твердость в противостоянии гибридной атаке на границы ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пропустит ни одного мигранта с территории Беларуси.

В этой ситуации Лукашенко идет ва банк, пытаясь извлечь для себя выгоду из обострения миграционного кризиса.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

14:05 Атаки нелегалов координировались белорусскими силовиками, также заградотряд не дает им возвращаться на территорию Беларуси. Видно, что курды недовольны действиями белорусской стороны.

14:04 Один из польских полицейских, охраняющих границу, получил тяжелое ранение, сейчас ему оказывают помощь.

Niestety - w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów zostal dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

13:48 Польская полиция сообщает, что белорусские силовики координируют нападение мигрантов и наблюдают через беспилотники.

Agresywne ataki inspirowane przez stronę białoruską są cały czas odpierane. Ze strony białoruskiej rzucane są obok kamieni, butelek i kłód również granaty hukowe, a całość agresywnych zachowań służby białoruskie koordynują i obserwują przez drony.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/19lx6q476a — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

13:43 Тысячи нелегалов, которые находятся у польского погранперехода Кузница, пошли на штурм границы. Польские пограничники отражают атаки мигрантов.

13:37 Появилось видео, на котором мигрант обстреливает польских военных камнями из пращи.

13:29 После того, как польские пограничники отбили первое нападение на КПП «Кузница», мигранты перегруппировались и снова пошли в атаку.

13:25 Нелегалы начали бросать в польских военных палатки.

13:17 Белорусский силовик инструктирует мигрантов во время штурма польского КПП.

13:14 Появилось видео от польских пограничников, на котором видно, как с белорусской стороны в польских силовиков прилетает какой-то предмет и начал дымиться.

13:07 Нелегалы вооружились металлическими прутьями и продолжают кидать бревна в сторону польских спецслужб.

13:06 Атаковавших со стороны «Брузгов» мигрантов польские пограничники смыли волной из водомета.

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

13:04 Вооруженные люди в форме с белорусской заблокировали мигрантов на погранпереходе и вынуждают их штурмовать польскую границу.

12:58 Мигранты пытаются разобрать ограждение из колючей проволоки.

12:57 Нелегалы закидывают польских военных светошумовыми гранатами.

Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

12:51 Мигранты пошли на прорыв границы с огромным «тараном».

12:46 В сети появились кадры того, как выглядит разгромленный мигрантами погранпереход на границе с Польшей.

12:41 Минобороны Польши опубликовало видео попытки прорыва государственной границы.

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021 Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

12:39 Лагерь нелегалов, который находится на погранпереходе, полностью опустел, все пошли на штурм.

12:36 Нелегалы атакуют польских пограничников огромными бревнами.

12.31 Мигранты штурмуют польскую границу: видео с дрона.

12.17 Мигранты пошли на штурм границы с Польшей.

Нелегалы ломают забор на границе и забрасывают пограничников камнями и палками.

Со стороны Польши в сторону беженцев полетели светошумовые гранаты, также пограничники применяют баллончики со слезоточивым газом и используют водомет.

11.11 Группа нелегалов попыталась покинуть лагерь возле польской границы.

Нелегалы заявили, что они «возвращаются в Ирак».

На данный момент неизвестно, дали ли им пройти белорусские силовики.

10.39 Появилось видео того, как выглядит сегодняшнее утро в лагере мигрантов возле погранперехода «Брузги-Кузница».

Нелегалы жгут костры, а польские пограничники охраняют рубежи своего государства и всего Евросоюза.

10.03 Появились фото с камер видеонаблюдения о том, как сейчас выглядит лагерь нелегальных мигрантов, возникший вчера в пункте пропуска «Брузги».

9.21 Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором видно, как человек в камуфляжной форме прошел со стороны Беларуси и разрушает заграждение с польской стороны.

Как утверждает ведомство, это делает белорусский силовик, чтобы дать возможность пройти мигрантам.

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

8.53 В сети появились шокирующие кадры того, что творят по ночам белорусские силовики с мигрантами.

Людей используют как живой материал для прорыва границы, буквально набрасывая их на колючую проволоку.

8.47 Несколько сотен мигрантов атаковали польских пограничников, забросав их камнями.

Группа мигрантов в несколько сотен человек в пыталась прорваться через границу в понедельник днем в районе Стажины, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

Он добавил, что мигранты бросали камни в пограничников, полицейских и солдат, передает tvp.info.

Один из камней повредил шлем, защищающий голову полицейского. Атака была отбита.

8.27 Как сейчас выглядит граница с Польшей? Опубликованы фото с камер на переходе Брузги - Кузница и видео из нового лагеря мигрантов.

польские военные укрепили металлическими листами заграждение на пограничном переходе Брузги - Кузница. А мигранты жгут костры прямо на переходе.

8.15 Евросоюз не пропустит мигрантов с территории Беларуси. Этим людям необходимо дать гуманитарную помощь и отправить в страны их отбытия. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

8.03 Ночью белорусские солдаты толкали мигрантов прямо на колючую проволоку.

«Слышны женские крики, в воздухе поднимается газ, кричат друг на друга польские и белорусские солдаты. Идет много ругательств», - сообщает с границы независимый белорусский журналист Тадеуш Гичан, передает tvp.info.

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