Литовский эксперт: Реальный ответ Лукашенко — остановка всего белорусского экспорта на Запад 5 16.11.2021, 11:55

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Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Контрабанда людей — это международное преступление.

Ситуация на границе Беларуси и Польши накаляется. Тысячи нелегальных мигрантов находятся прямо возле польского погранперехода Кузница. Режим Лукашенко пытается давить и на Литву.

Charter97.org попросил старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса оценить сегодняшнюю ситуацию на границе:

– Это новый этап той же гибридной атаки, которая проводится с мая. Нелегальные мигранты перегруппировались и начали использовать другую тактику. Почему это происходить у польской границы? Главная и очевидная цель режима Лукашенко – поссорить Польшу с Евросоюзом. Варшава сама недовольна бездействием ЕС, несмотря на некоторые шаги.

Режим Лукашенко будет делать все, чтобы показать, что Польша ведет себя как-то не так, не по-европейски. На границе могут быть и провокации. Пока вся ситуация – большое шоу. Мы уже видели, что сценарий может меняться.

– Литва ввела режим чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах. По вашему мнению, что может еще помочь остановить этот поток нелегальных мигрантов?

– Теоретически, если Евросоюз был бы более единым и решительным в этом вопросе, то Брюссель имеет все рычаги, чтобы остановить этот поток. Транспортировка нелегалов осуществляется самолетами из разных стран Ближнего Востока, поэтому ЕС мог бы пригрозить всем авиалиниям, которые используются режимом Лукашенко. Тем самым полеты в Беларусь остановились бы. Мы уже видели это, когда Ирак на промежуток времени останавливал полеты в Беларусь из-за инициатив ЕС и США. К сожалению, пока не вижу возможности быстро договориться в ЕС.

Никак не говорю, что Литва или Польша оставлены в одиночестве, чтобы решать эту проблему. Евросоюз и помогает, и задействован, но если мы говорим о реальной остановке потока нелегальной миграции, то это пока делают только сами поляки и литовцы своими руками. Сегодня Литва и Польша охраняют свою границу и возвращают нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.

Сегодня Россия использует все рычаги давления на страны ЕС, поэтому эта вся ситуацию – гибридная атака. Даже если поток мигрантов будет остановлен, это не значит, что гибридная атака на Литву и Польшу прекращена.

– Многие европейские политики называют действия режима Лукашенко «гибридной атакой». Как вы считаете, какое наказание должен понести человек, совершающие такие преступления?

– Контрабанда людей – это международное преступление. Не говоря о действиях белорусского режима и Кремля – гибридной атаке. В этом конкретном действии Лукашенко только исполнитель, все сценарии пишутся в Москве.

Это просто гибридная война против ЕС. Если кто-то против тебя начал войну, то у тебя нет выбора, кроме как воевать с тем, кто начал ее. Проблема Евросоюза в том, что желания воевать, даже когда эта война начата, пока не наблюдается.

Сегодняшние действия Лукашенко – международное преступление. Пока невозможно посадить Лукашенко на скамью подсудимых в каком-то Гаагском трибунале или еще где-то, однако со странами, которые ведут себя преступно, нужно обращаться как с преступниками.

– В Евросоюзе начали активно призывать к новым санкциям против режима Лукашенко. Какие санкции ЕС следовало бы ввести, чтобы улучшить нынешнюю ситуацию?

– В ЕС пока не наблюдается желание реально что-то начинать. Как говорят англичане: слишком поздно и слишком мало, то есть воздействия на режим никакого не будет. Реальным воздействием было бы остановка всего белорусского экспорта на Запад. Я не говорю, что это остановило бы поток нелегальных мигрантов, но было бы воздействие на режим Лукашенко.

Четвертый пакет санкций распространяется только на контракты, которые будут в будущем. Значит, что Лукашенко имеет время для дальнейших действий в зависимости от контрактов. Это не санкции, а способ показать, что ты вводишь санкции, но не вводя их в реальности.

– Недавно один белорусский политолог заявил, что если Польша и Литва введут санкции без оглядки на Брюссель, то они будут иметь реальный эффект. Что вы думаете по этому поводу?

– Я в Литве публично по этому поводу высказываюсь, что если невозможно сделать на уровне ЕС, то Литва и то же самое могу сказать о Польше должны просто остановить финансирование войны. Против нас идет война и мы пока еще до сих пор финансируем ее через экспорт. Мы платим режиму Лукашенко, а он потом использует наши деньги против нас. Глупо и недопустимо. Пока Литва и Польша не принимали никаких похожих решений.

Экономические санкции являются сферой всего Евросоюза, а не национальной компетенцией, однако я уверен, что можно найти юридические способы. Даже если нет, то можно использовать американские санкции.

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