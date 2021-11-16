Как выглядит тройка самых популярных политиков в Украине

Как выглядит тройка самых популярных политиков в Украине24
- 16.11.2021, 12:34
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Впервые за долгое время в ней нет пророссийского политика.
По данным опроса социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября, то за Владимира Зеленского отдали бы голоса 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
Данные опроса показали, что 13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,7% - Юлию Тимошенко.
Далее идут Юрий Бойко (9,2%), Дмитрий Разумков (8,3%), Евгений Мураев (7,0%), Игорь Смешко (6,9%), Владимир Гройсман (6,1%), Олег Ляшко (3,3%).
Рейтинги других кандидатов — менее 3%.