Как выглядит тройка самых популярных политиков в Украине 24 16.11.2021, 12:34

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Впервые за долгое время в ней нет пророссийского политика.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября, то за Владимира Зеленского отдали бы голоса 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Данные опроса показали, что 13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,7% - Юлию Тимошенко.

Далее идут Юрий Бойко (9,2%), Дмитрий Разумков (8,3%), Евгений Мураев (7,0%), Игорь Смешко (6,9%), Владимир Гройсман (6,1%), Олег Ляшко (3,3%).

Рейтинги других кандидатов — менее 3%.

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